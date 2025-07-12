Украинский боксер Денис Беринчик предположил, с кем еще может боксировать Александр Усик после повторной дуэли с Даниэлем Дюбуа.

– После Дюбуа Усик планирует провести еще один бой перед окончанием карьеры. Против кого вам было бы интересно посмотреть?

– Саша побеждал всех лучших боксеров современности – Джошуа, Фьюри, Дюбуа. Я бы хотел, чтобы он вышел против лучшего бойца 2025 года, а кто это будет – посмотрим. Чтобы встретиться с Сашей, они должны провести яркие поединки, а не просто ждать чемпионского боя.

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– Сейчас большое медийное внимание приковывает к себе Джейк Пол. Усик даже говорил, что не против выйти с ним в ринг. Как думаете, у Пола есть шансы или против Саши вообще без вариантов?

– Мне было бы интересно посмотреть на этот бой. Есть ли у Пола шансы против Усика? Это бокс, а в этом виде спорта, тем более в супертяжелом дивизионе, может быть lucky punch. Поэтому не надо недооценивать ни одного соперника, – сказал Беринчик в комментарии Sport-Express.

Напомним, реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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