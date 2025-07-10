“Я просто обычная мама дома. Когда моя 14-месячная дочь Белла плачет ночью, я просыпаюсь и беспокоюсь о ней.

Свьонтек с историческим достижением вышла в полуфинал Уимблдона, где сыграет с Бенчич – две россиянки "депортированы" домой

Я считаю себя в первую очередь мамой, а уже потом теннисисткой. Моим приоритетом, безусловно, является семья. Иногда ты осознаешь: "Ого, я играю на Уимблдоне, у меня здесь моя семья, моя дочь на самом деле смотрит на меня". Конечно, она ничего не будет помнить, ведь еще ничего не осознает – но все равно это очень приятное ощущение.

Полуфинал против Иги Свёнтек? Я разработаю план. Мне важно продумать все перед сном. Когда я засыпаю, я переживаю это бессознательно. Это происходит естественно, тогда я могу кое-что запомнить", – цитирует заявление Белинды Бенчич после победы над россиянкой Миррой Андреевой BBC.

Добавим, что швейцарская теннисистка хочет стать первой за 45 лет триумфаторкой Уимблдона, которая выиграла травяной мэйджор после рождения ребенка.

Королева Великобритании посетила Уимблдон – встретилась с Джоковичем и стала свидетелем вылета россиянки