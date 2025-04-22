Олимпийский чемпион по борьбе, а ныне народный депутат Жан Беленюк лично встретился с семьей Кирилла Ильяшенко, который отличился героическим поступком после ракетного удара россиян по Сумах 13 апреля.

Парень сам получил осколочные ранения головы и шеи, однако бросился помогать другим людям выбраться из горящего троллейбуса. Поступок Ильяшенко вызвал восхищение украинцев, а Беленюк лично поблагодарил воспитанника "Факела" – детско-юношеской школы по вольной борьбе.

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"Сегодня имел честь лично познакомиться с Кириллом Ильяшенко – парнем, который в 13 лет совершил невероятно смелый поступок, спасая людей во время страшной атаки на Сумы. Особенно рад был встретиться с его родителями!



Такой поступок – не случайность. Воспитанность, внутренняя сила и мужество – результат большого труда родителей и закалки на ковре. Воспитание и спорт – это те основы, из которых вырастают люди, способные менять мир вокруг. И пример Кирилла – лучшее тому подтверждение", – написал Беленюк в соцсетях, прикрепив фото с семьей Ильяшенко.

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