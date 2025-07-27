Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а также действующий депутат Жан Беленюк отреагировал на слова президента МОК Кирсти Ковентри относительно участия России и Беларуси на Олимпиаде-2026.

Ранее руководительница Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри ранее предположила, что российские и белорусские спортсмены смогут получить право на участие в Олимпийских играх-2026. Своим мнением относительно этого поделился Жан Беленюк.

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"Говорят, "спорт вне политики". Видимо, ракеты тоже "вне политики". И геноцид – просто "другая точка зрения". Но позвольте напомнить: флаг – это не ткань. Это символ. А "нейтральный" флаг над россиянами – это символ равнодушия мира к чужой боли", – написал Беленюк на своей странице в Facebook.

Напомним, после начала полномасштабной войны России против Украины российским и белорусским спортсменам запретили участвовать на международных соревнованиях под своими флагами. Впрочем, с 2024 года оккупанты пытаются продвинуть идею по ослаблению этих санкций. Добавим, что зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

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