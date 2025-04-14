Олимпийский чемпион по борьбе, а ныне народный депутат Жан Беленюк отреагировал на интервью гимнаста Ильи Ковтуна, который публично подтвердил намерение менять украинский паспорт на хорватский.

“Главное, чтобы Илья не столкнулся с ситуацией, как российский борец Рамазанов, которого даже никто не приехал встречать в аэропорту Софии (сейчас он представляет Болгарию), после завоеванной им золотой медали на чемпионате Европы.

"Люди здесь радовались моей медали больше, чем в Украине": Ковтун впервые объяснил решение сменить гражданство

А так... Что могу сказать – время Илье делать новые тату, теперь уже с символикой Осиека", – написал Беленюк в личном Telegram-канале.

Напомним, 17 января появилась информация, что серебряный призер Олимпийских игр-2024 Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева-Надюк подали документы на принятие спортивного гражданства Хорватии. Именно там гимнаст вместе с тренером готовились к соревнованиям в Париже в течение 2024 года. Сегодня (14 апреля) Ковтун дал интервью хорватскому СМИ, в котором впервые сам публично подтвердил свое намерение сменить паспорт.