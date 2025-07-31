Стали известны народные избранники, которые поддержали законопроект №13533 о восстановлении независимости антикоррупционных органов.

В голосовании принимал участие 331 депутат, сообщает официальный сайт Верховной Рады. Законопроект поддержали несколько представителей спорта, в частности олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, стронгмен Василий Вирастюк, президент Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха, почетный член УЕФА Григорий Суркис, президент футбольного клуба Эпицентр и глава Федерации тяжелой атлетики Александр Герега.

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Стоит отметить, что президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько во время голосования имел статус "отсутствующий". Позже он выступал на заседании Верховной Рады.

Напомним, предыдущий законопроект подчинил НАБУ и САП Офису генпрокурора. Во время голосования за эту инициативу народные депутаты Беленюк, Вирастюк, Саладуха, Суркис, Герега и Крулько проголосовали "За".

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