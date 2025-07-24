Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк жалеет, что голосовал за одиозное постановление.

После бурной реакции общества на принятие Верховной Радой Украины законопроекта №12414 некоторые представители действующей власти поняли свою ошибку.

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"Ошибся. Я чувствую личную ответственность и не ищу оправданий. Моя задача сейчас – помочь исправить ситуацию максимально быстро и прозрачно", – написал Жан Беленюк на своей странице в Facebook.

Добавим, что после массовых протестов в городах Украины в поддержку НАБУ и САП Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект, который будет гарантировать антикоррупционным органам независимость.

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