Беленюк с ностальгией вспомнил победу на Олимпиаде в Токио: "Мечта, ставшая реальностью"
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк поделился ностальгическими фото из Японии.
Действующий народный депутат Украины Жан Беленюк не забывает о своих спортивных успехах. На странице в Facebook он вспомнил свой триумф на Олимпиаде-2020.
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"Четыре года назад...Мечта, ставшая реальностью. Спасибо всем, кто был со мной в этом путешествии!" – написал Беленюк.
Напомним, что Олимпийские игры-2020 состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Золотая медаль в Токио остается единственной в карьере Беленюка на Олимпиадах. В 2016 Жан завоевал серебро, а в 2024 ему покорилась бронза.
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