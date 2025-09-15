Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась важным событием в своей жизни – спортсменка сообщила, что ждет ребенка.

Бех-Романчук покинула уставные органы Федерации легкой атлетики Украины

"Столько слез, врачей и усилий, но мы верили и мечтали. Когда показалось, что весь мир разрушен и в нашей жизни не осталось ничего прекрасного, мы за несколько дней узнаем о тебе. Этот путь был тяжелым, но мы с нетерпением ждем нашего ангелочка", – написала Бех-Романчук в Instagram.

Бех-Романчук – одна из самых успешных украинских легкоатлеток последнего десятилетия. Она участвовала в трех Олимпиадах – 2016, 2020 и 2024 годов, дважды становилась чемпионкой Европы (2021, 2022) и завоевывала серебряные медали чемпионатов мира (2019, 2023).

Ее муж – известный украинский пловец Михаил Романчук, чемпион Европы и призер Олимпийских игр и мировых первенств. Вместе они считаются одной из самых успешных спортивных пар Украины.

Напомним, 19 августа Athletics Integrity Unit объявила о дисквалификации Марины Бех-Романчук на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка свою вину не признала, а Федерация легкой атлетики Украины выступила в ее защиту и поддержала 29-летнюю украинку.

