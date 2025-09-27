Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук заявила, что планирует свою дальнейшую жизнь после дисквалификации, но с активной спортивной карьерой она уже завершила.

Бех-Романчук покинула уставные органы Федерации легкой атлетики Украины

"Все эти испытания в какой-то мере дали мне понять все-таки, что можно жить дальше, что может быть совсем другая жизнь, что она может быть ничем не менее прекрасна, чем спортивная карьера, что это просто был определенный период жизни, который ты прожил.

Я очень благодарна за свою карьеру. Она была сложная, но я ее все равно считаю успешной, потому что для меня она была успешна. Она мне принесла очень много положительных эмоций и тех мечт, которые появлялись со временем, о которых я не мечтала в детстве.

Можно ли заявить, что заканчиваю карьеру? Мне трудно это сказать, (но) да. Потому что я прекрасно понимаю, что я еще все-таки в том состоянии, что я задаюсь вопросом: готова ли я дальше побороться? И это больше связано даже не с какой-то там силой воли, а больше с внутренним пониманием того, что через 5-10 лет я хочу сама себе сказать, что я сделала все возможное. А не корить себя за то, что я сдалась и опустила руки – это не про меня.

Да, мне тяжело. Да, это все влияет, оно не может не влиять. Но несмотря на это все, я все-таки стараюсь быть тем человеком, который ищет позитив в том, что происходит. То есть определенные события повлекли те события, которые есть сейчас.

Я сама себе сказала такую вещь: одни двери закрылись для того, чтобы открылись другие. И, возможно, мы в конце концов забеременели благодаря тому, что ребенку появилось место в нашей жизни, что другие вещи отошли на задний план, что я перестала волноваться за свою спортивную карьеру, перестала думать, что будет дальше, кто я, что я, чем я буду.

Я просто стала женщиной, которая просто хочет жить, хочет радоваться жизни. И, наверное, благодаря таким моментам я стала той, кем я являюсь сейчас. Я изменила свое отношение к определенным вещам, и в моей жизни появилось место для ребенка. Он пришел тогда, когда я в конце концов была к этому готова, а не тогда, когда у тебя шапка на голове горит и ты думаешь, что делать дальше.

Все будет хорошо, жизнь на этом не заканчивается. У меня есть сейчас моя основная цель, и я хочу наслаждаться этим периодом. Я неоднократно говорила, что если это была такая цена моей счастливой семьи – хорошо, я бы ее заплатила снова и снова. Потому что я постоянно говорила в своих интервью, что для меня семья – превыше всего", – рассказала Бех-Романчук в интервью Маше Ефросининой.

Бех-Романчук сообщила о беременности в трогательном посте: "Мы с нетерпением ждем нашего ангелочка"