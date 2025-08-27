"Главное для меня – это один большой пункт, в котором написано было, что атлет или атлетка для употребления каких-то медицинских препаратов по лечению или каких-то других медицинских процедур должна получить утвержденный WADA Medical Exemption, то есть заключение врача, который позволяет тебе принимать некоторые лекарства.

"Обманывать нельзя": шведская легкоатлетка прокомментировала дисквалификацию Бех-Романчук

И это абсолютно нормальная история в спорте, когда есть люди, которые лечатся от эпилепсии, от астмы, онкозаболевания – они принимают некоторые препараты. Они идут к врачам, им выписывают разрешение, что они должны получить эти препараты, потому что это важно для их здоровья. Эти документы подаются в WADA, и тогда ты принимаешь препарат, который может быть частично запрещенным.

Это нормальная история. Это происходит постоянно. Мы так понимаем, что в этом репорте это было указано не просто так. То есть, насколько я понимаю, Марина пробовала доказать, что у нее было медицинское заключение на прием чего-то, но его у нее не было. Я не знаю", – сказал Волочай в эфире Суспільне Спорт.

Также Виталий заявил, что Бех-Романчук его заблокировала, поэтому он не может задать ей вопросы по этой ситуации. Недавно легкоатлетка получила четыре года дисквалификации за проваленный допинг-тест.

Бех-Романчук получила официальную дисквалификацию за допинг – украинку признана виновной