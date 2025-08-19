Бех-Романчук получила официальную дисквалификацию за допинг – украинка признана виновной
Марина Бех-Романчук узнала наказание за нарушение антидопинговых правил.
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук узнала срок своей дисквалификации за положительный допинг-тест, который обнаружил в ее организме запрещенный тестостерон.
Бех-Романчук отстранена на четыре года – до мая 2029-го. Об этом сообщила независимая организация Athletics Integrity Unit, которая занимается борьбой с допингом и другими формами этических нарушений в легкой атлетике.
В мае этого года стало известно, что допинг-тест обнаружил в организме у Бех-Романчук тестостерон, что является нарушением статей 2.1 и 2.2 Антидопингового кодекса.
Результаты Марины Бех-Романчук, начиная от 7 декабря 2024 года, аннулированы.
Украинская спортсменка, ВАДА и Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) имеют право обжаловать решение Athletics Integrity Unit в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
