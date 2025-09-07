Марина Бех-Романчук отныне не входит в состав Совета и Комиссии развития Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, как сообщил официальный сайт организации, покинула состав Совета и Комиссии развития по собственному желанию и "в связи с невозможностью дальнейшего пребывания в составе уставных органов ФЛАУ".

Кроме того, Бех-Романчук обратилась в Федерацию легкой атлетики Хмельницкой области о сложении полномочий президента организации.

Напомним, в августе этого года Бех-Романчук получила 4-летнюю дисквалификацию из-за употребления допинга, а именно – тестостерона. Марина свою вину не признала и не согласилась с решением Всемирного антидопингового агентства (AIU).

