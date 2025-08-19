Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук на фоне сообщения о своей дисквалификации за запрещенный тестостерон заявила, что всегда оставалась преданной своим ценностям.

Бех-Романчук получила официальную дисквалификацию за допинг – украинку признана виновной

"Я всю свою жизнь посвятила спорту и честной борьбе. Этот путь был нелегким, но я всегда оставалась преданной своим ценностям и доказала, что честный спорт – это возможно. В моей карьере не было ни одного старта, результат которого можно было бы поставить под сомнение, и я горжусь этим.

Сегодня мне приходится делать трудный выбор. Я больше не могу бороться на два фронта – за свое честное имя перед Athletics Integrity Unit и за свое будущее в личной жизни. Это невероятно истощает, прежде всего эмоционально и влияет на мое здоровье. Иногда важно остановиться и правильно расставить приоритеты. Именно поэтому я решила сделать паузу, чтобы сосредоточиться на своей семье и собственном здоровье.

Вскоре будет обнародовано решение Athletics Integrity Unit, с которым я категорически не согласна. Я отказалась подписывать любые документы, требующие признания моей вины, потому что я честный человек и для меня важна моя человечность и достоинство.

Мне больно от того, что к моему делу отнеслись халатно и не провели необходимого расследования.

Понимаю, что это вызывает много вопросов – поэтому уже скоро я дам одно большое интервью, в котором откровенно расскажу все.

А пока я прошу о понимании, сохранения приватности и поддержку для себя и своей семьи.

Спасибо вам за то, что остаетесь рядом и разделяете мои ценности", – написала Бех-Романчук в Instagram.

