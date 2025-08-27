"Мне нравятся наши журналисты и критики, которые неугомонно выставляют свое мнение или домыслы. Интересный подкаст получился от людей, которых я уважала и считала друзьями, которые были рядом в счастливые моменты...

Если у вас есть желание придумывать или заниматься этими догадками, пожалуйста, ваше право. Но не надо рассказывать, что я сделала, а что нет. Я сделала все возможное. И вы не знаете, через что я проходила этот год, а особенно последние месяцы.

И интервью я даю тогда, когда смогу это сделать по своему состоянию здоровья. Потому что знаете, есть в жизни более важные вещи, чем спортивная карьера", – написала Бех-Романчук в своем Instagram.

Ранее комментатор Виталий Волочай высказался относительно дисквалификации спортсменки и заявил, что она его заблокировала. Недавно Марина Бех-Романчук получила дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

