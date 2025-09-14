Украинский форвард Десмонд Йяму стал игроком основы баскетбольного клуба Бавария, о чем сообщила пресс-служба мюнхенцев.

18-летний Йяму уже давно находится в системе Баварии, а сейчас тренируется с основным составом клуба. Предыдущий сезон-2024/25 украинец нигерийского происхождения провел во второй команде Баварии, которая выступает в третьем дивизионе чемпионата Германии. Десмонд сыграл в 20 матчах, набирал в среднем 8,1 очка, делал 5,7 подбора и 1,2 передачи. Также Йяму стал чемпионом Германии U-19.

Летом этого года Десмонд Йяму играл со сборной Украины на Евробаскете U-20 в дивизионе А. Он принял участие в семи матчах, набирал в среднем 5,6 очка, делал 5,7 подбора и 0,7 передачи.

