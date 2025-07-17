Трагедия произошла в Порто-Сант-Эльпидио, вблизи города Фермо (Италия). 56-летний Баумгартнер летал на дельтаплане, однако во время полета ему стало плохо, он потерял контроль над летательным аппаратом, после чего разбился насмерть, сообщает La Repubblica.

Бронзовый призер Олимпиады погиб от удара молнии во время семейного отдыха

После своего последнего полета австриец упал в бассейн прибрежного курорта, ударив молодую женщину, которая получила травмы. По информации СМИ, после падения мужчина сразу потерял сознание. Несмотря на то, что для Баумгартнера вызвали авиацию для экстренной транспортировки, его так и не посадили в вертолет, потому что у него остановилось сердце.

Австрийский спортсмен проводил отпуск в Италии вместе со своей семьей. Незадолго до смерти он выкладывал фотографии с отдыха в своих соцсетях.

Феликс Баумгартнер вошел в историю благодаря своему прыжку из стратосферы 14 октября 2012 года. Тогда австриец прыгнул с высоты 38 969 метров и установил три мировых рекорда – наибольшую высоту, достигнутую пилотируемым воздушным шаром, прыжок с самой высокой высоты в свободном падении и рекордную скорость в свободном падении (1357,6 км/ч). Примерно на 45-й секунде скорость полета Баумгартнера превысила скорость звука. Прямую трансляцию исторического прыжка вживую посмотрели более 8 млн человек, что также является рекордом.

Звезда бильярда внезапно умер в 40 лет