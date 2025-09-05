Евробаскет-2025: определились все пары 1/8 финала
16 команд успешно одолели групповую стадию континентального первенства.
На чемпионате Европы по баскетболу среди мужских сборных, который принимают Кипр, Финляндия, Польша и Латвия, завершилась борьба в группах.
Главной сенсацией стал вылет из турнира команды Испании – действующего чемпиона Европы. Напомним, на Евробаскете-2022 испанцы взяли свой четвертый в истории титул, победив в финале команду Франции (88:76). На турнире этого года команда Испании впервые в истории не вышла из группы.
Пары 1/8 финала Евробаскета-2025
6 сентября
Турция – Швеция
Германия – Португалия
Литва – Латвия
Сербия – Финляндия
7 сентября
Греция – Израиль
Польша – Босния и Герцеговина
Италия – Словения
Франция – Грузия
Итоговые турнирные таблицы групп
