На чемпионате Европы по баскетболу среди мужских сборных, который принимают Кипр, Финляндия, Польша и Латвия, завершилась борьба в группах.

Евробаскет-2025: Испания сенсационно вылетела из турнира, заруба Польши и Бельгии

Главной сенсацией стал вылет из турнира команды Испании – действующего чемпиона Европы. Напомним, на Евробаскете-2022 испанцы взяли свой четвертый в истории титул, победив в финале команду Франции (88:76). На турнире этого года команда Испании впервые в истории не вышла из группы.

Пары 1/8 финала Евробаскета-2025

6 сентября

Турция – Швеция

Германия – Португалия

Литва – Латвия

Сербия – Финляндия

7 сентября

Греция – Израиль

Польша – Босния и Герцеговина

Италия – Словения

Франция – Грузия

Итоговые турнирные таблицы групп

