21 июня в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль французская полиция задержала российского баскетболиста Даниила Касаткина, стало известно Lemonde.

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Оказалось, что гражданин страны-оккупанта был участником хакерской сети, которая с 2020 по 2022 годы совершила атаки на почти 900 организаций в мире. Среди пострадавших – два федеральных учреждения США.

На прошлой неделе состоялось судебное слушание, которое оставило Касаткина под стражей до вынесения решения об экстрадиции россиянина в США, где он должен ответить за свои преступления.

Последним клубом Касаткина были Химки, он активно вызывался в сборную России, а также ранее играл в американской лиге NCAA за Пенн Стейт.

Случай с Касаткиным – это прекрасное напоминание, что российские спортсмены – это совсем не невинные люди. Иногда они оказываются преступными хакерами, а иногда и вообще – враждебными шпионами. США и другим западным странам стоит будет серьезно задуматься после этого инцидента.

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