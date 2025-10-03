Александр Ковляр сыграл впервые в форме Будучности из Подгорицы.

Разыгрывающий сборной Украины Александр Ковляр дебютировал за черногорскую Будучность в матче первого тура Еврокубка против Лондон Лайонс.

Будучность с Ковляром в составе начала новую кампанию в евротурнире с выездной победы со счетом 86:59.

Ковляр провел на площадке в поединке 14 минут. Он набрал 5 очков (1/2 двухочковых, 0/1 трехочковых, 3/4 штрафных), сделал 3 передачи, 1 подбор и 1 блок-шот. Рейтинг эффективности Александра составил 9 баллов.

Свой следующий матч в текущем сезоне Будучность сыграют 5 октября против сербского Спартака из Суботицы. Это будет встреча 1-го тура Адриатической лиги.

23-летний Ковляр присоединился к Будучности в июле 2025 года. Предыдущим клубом украинца был литовский Литкабелис.

