Баскетболист сборной Украины дебютировал за клуб из Черногории – помог одержать победу в Еврокубке
Александр Ковляр сыграл впервые в форме Будучности из Подгорицы.
Разыгрывающий сборной Украины Александр Ковляр дебютировал за черногорскую Будучность в матче первого тура Еврокубка против Лондон Лайонс.
Бавария заключила контракт с форвардом баскетбольной сборной Украины U-20
Будучность с Ковляром в составе начала новую кампанию в евротурнире с выездной победы со счетом 86:59.
Ковляр провел на площадке в поединке 14 минут. Он набрал 5 очков (1/2 двухочковых, 0/1 трехочковых, 3/4 штрафных), сделал 3 передачи, 1 подбор и 1 блок-шот. Рейтинг эффективности Александра составил 9 баллов.
Свой следующий матч в текущем сезоне Будучность сыграют 5 октября против сербского Спартака из Суботицы. Это будет встреча 1-го тура Адриатической лиги.
23-летний Ковляр присоединился к Будучности в июле 2025 года. Предыдущим клубом украинца был литовский Литкабелис.
БК Днепр вылетел из Кубка Европы ФИБА – Украинский чемпион не прошел как "лаки-лузер"