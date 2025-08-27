Российского баскетболиста Даниила Касаткина парижский суд не выпустил из-под стражи после рассмотрения ходатайства его защиты о временном освобождении до вынесения решения о его экстрадиции в США.

Баскетболиста сборной России задержали во Франции: оказался хакером – ему грозит экстрадиция в США

Посольство России во Франции, как сообщают росСМИ, было готово предоставить Касаткину жилье, куда он мог переехать из тюрьмы для домашнего ареста. Суд ходатайство отклонил. Защита может обжаловать это решение в кассационном суде Франции.

Касаткин был арестован во Франции 21 июня по запросу США. Он является подозреваемым в участии в хакерской группировке, которая осуществляла атаки с использованием программ-вымогателей. Его обвиняют в компьютерном и электронном мошенничестве.

По законам США, Даниил Касаткин может получить лишение свободы сроком на 5 и 20 лет соответственно.

На московских болотах заговорили об украинском следе в деле баскетболиста сборной России, которого задержали во Франции