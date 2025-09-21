Кевин Дюрант в 2016 году купил биткоин за 650 долларов.

Американский баскетболист Кевин Дюрант почти 10 лет был лишен доступа к своему аккаунту Coinbase и теперь снова получил право пользоваться своими биткоин-сбережениями.

Об этом сообщил генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг в сети X, утверждает Coindesk.

Биткоин-активы Дюранта значительно выросли: с 2016 года прирост цены BTC составил более чем 17700%, и теперь он оценивается примерно в 116 000 долларов за монету. Баскетболист в 2016 году стал владельцем биткоина за сумму в 650 долларов.

Дюрант купил биткоин после общения с тогдашними партнерами по Голден Стейт. Тогда монета продавалась в диапазоне от 360 до 1000 долларов.

Кевин Дюрант и его деловой партнер Рич Клейман являются инвесторами Coinbase и продвигают компанию через свое медиа-издание Boardroom.

