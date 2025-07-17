Баскетболист Гилджес-Александер признан лучшим спортсменом года среди мужчин по версии ESPYs
Шей Гилджес-Александер получил награду от Excellence in Sports Performance Yearly Award.
Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации Оклахома стал первым в номинации "Спортсмен года", обойдя Джоша Аллена (американский футбол), Сейквона Баркли (американский футбол) и Шохея Отани (бейсбол).
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26-летний Гилджес-Александер по итогам сезона-2024/25 был признан MVP НБА – Шей привел Оклахому к чемпионству. Канадец сыграл в 76 матчах, набирая в среднем по 32,7 очка, делая пять подборов и 6,4 передачи.
ESPY Award ("Премия ежегодных высоких достижений в спорте") – это премии, присуждаемые американским телеканалом ESPN спортсменам и командам, а также за лучшие моменты в соревнованиях за календарный год.
Церемония вручения наград от Excellence in Sports Performance Yearly Award сезона-2024/25 состоялась в Лос-Анджелесе.
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