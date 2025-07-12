Украинский центровой Артем Пустовой может стать игроком Барселоны, сообщает Sport.es.

Игрок сборной Украины по баскетболу перешел в титулованный австрийский клуб

По информации источника, клуб рассматривает несколько вариантов на вакантную позицию и наш земляк является одним из приоритетных кандидатов. 33-летний украинец в свое время уже выступал за каталонцев и готов во второй раз "войти в эту реку".

Напомним, Пустовой – воспитанник Химика, с которым стал чемпионом Украины (2014/15). В 2015-м перебрался в Испанию, где выступал за местные Обрадойро (2015-2018), Барселону (2018-2021), Гран Канарию (2021-2022), Мурсию (2022-2023) и Ховентуд де Бадалону (2024-2025). Сейчас Артем защищает цвета индонезийской Сартрии Муды.



В 2013 году дебютировал за национальную сборную Украины и ныне является ее капитаном.

Украина потерпела фиаско на женском Евробаскете U-18 – "сине-желтые" сгорели Румынии, растеряв 16-очковое преимущество