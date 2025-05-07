Барселона проиграла Монако и повторила фиаско футбольной команды, Панатинаикос прошел Анадолу: плей-офф Евролиги
Состоялись четвертьфинальные матчи баскетбольной Суперлиги. Результаты и отчет о матчах читайте в этой новости на "Футбол24+".
Евролига, плей-офф, четвертьфиналы
Монако – Барселона – 85:84 (15:19, 30:20, 20:23, 20:22)
Монако победил в серии 3:2
Панатинаикос – Анадолу – 75:67 (18:10, 23:20, 12:16, 22:21)
Панатинаикос победил в серии 3:2
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Барселона после поражений в первых двух матчах сравняла счет в серии и хотела замахнуться на ремонтаду против Монако. Но монегаски смогли дожать каталонцев, выиграв решающую игру с разницей в одно очко.
В другом четвертьфинале греческий Панатинаикос в принципиальной игре одолел Анадолу из Турции, пройдя в Финал четырех, который состоится в Абу-Даби.
Добавим, что впервые за 21 год в полуфинале Евролиги не будет ни одной испанской команды. Последний раз такое происходило в 2004 году.
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