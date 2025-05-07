Состоялись четвертьфинальные матчи баскетбольной Суперлиги. Результаты и отчет о матчах читайте в этой новости на "Футбол24+".

Евролига, плей-офф, четвертьфиналы

Монако – Барселона – 85:84 (15:19, 30:20, 20:23, 20:22)

Монако победил в серии 3:2

Панатинаикос – Анадолу – 75:67 (18:10, 23:20, 12:16, 22:21)

Панатинаикос победил в серии 3:2

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Барселона после поражений в первых двух матчах сравняла счет в серии и хотела замахнуться на ремонтаду против Монако. Но монегаски смогли дожать каталонцев, выиграв решающую игру с разницей в одно очко.

В другом четвертьфинале греческий Панатинаикос в принципиальной игре одолел Анадолу из Турции, пройдя в Финал четырех, который состоится в Абу-Даби.

Добавим, что впервые за 21 год в полуфинале Евролиги не будет ни одной испанской команды. Последний раз такое происходило в 2004 году.

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