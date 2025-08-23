Барселона официально объявила о подписании контракта с американским форвардом Майлзом Норрисом. 25-летний баскетболист перешел из системы Бостона и стал пятым новичком каталонского клуба в межсезонье.

Отец чемпиона НБА-2024 в составе Бостона арестован за покушение на убийство

В прошлом сезоне Норрис выступал за Бостон, а также за фарм-клуб в G-лиге Мейн Селтикс. Во втором дивизионе НБА он демонстрировал стабильные показатели – в среднем набирал 14,5 очка и делал 6,3 подбора за игру.

Профессиональную карьеру американец начал в составе Колледж Парк Скайхокс, после чего провел год в Турции, играя за Чагдаш Бодрумспор. Впоследствии имел короткий отрезок в G-лиге с Мемфис Хастл, а уже потом оказался в структуре Бостона.

Лидер сборной Украины по баскетболу сделал заявление о значении игр за национальную команду: "До этого не следил"