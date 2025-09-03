Бывший капитан сборной Германии Лукас Кампа хорошо знаком польским болельщикам, ведь уже одиннадцать сезонов выступает в ПлюсЛиге, где, как известно, в последнее время играет и Барком-Кажаны.

Многие считают Кампа один из самых известных связующих Европы. Лукас на родине играл за команды Мерзер ШЦ, Фридрихсгафен и Воллей Ботроп. Затем он переехал в Италию, где играл за Пьяченцу.

В 2012-2013 годах Кампа выступал за харьковский Локомотив, с которым дважды выиграл Суперлигу и Кубок Украины, а также бронзу Кубка ЕКВ. Далее в карьере немца были клубы Модена Италия, польские Чарни Радом, Ястшембский Венгель и Трефль Гданьск.

Лукас Кампа 15 лет защищал цвета сборной Германии, проведя за нее 242 матча. С командой он выиграл бронзу чемпионата мира-2014 и серебро Евро-2017. Последний раз он выходил на площадку в форме Бундестима на Олимпиаде-2024 в Париже.

