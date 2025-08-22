Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис заявил, что команда, выиграв группу пре-квалификации ЧМ-2027, показала свой характер, а вот исчезновение Дмитрия Скапинцева его сильно разочаровало.

– Как считаете, ребятам удалось доказать, что у этой команды есть характер?

– Сто процентов. Характер показывали еще на первой неделе, когда начали тренироваться, и для многих, мягко говоря, было очень тяжело. Но ребята не сдавались и продолжали работать. В баскетбол играют таланты, но талант надо тренировать. В современном баскетболе, если игрок не готов физически, вариантов нет.

Я рад за команду, ведь в игре участвовали реально 11 игроков. Я хочу поблагодарить команду за то, что многие ребята засунули свое эго в одно место. Нам нужно эго, чтобы показывать свои возможности, но это эго должно играть на команду. В предыдущих матчах Санон сыграл прекрасно и, возможно, ему кажется, что в этом матче он выпал, но на самом деле он не выпадал в защите. Возможно, он не набрал свои очки, но команда сыграла стабильно. То же можно сказать о Боброве: он не очень сыграл в первом матче, но второй выиграли благодаря ему. И так можно назвать почти всех игроков. В старте вышел Бублик – это был сюрприз для словаков. И он реально играл и помог.

– Лично для вас после возвращения в сборную, насколько важно то, что удалось выполнить задачу и выйти с первого места?

– Для меня первая задача всегда – выйти из группы. Но хотелось занять наилучшее место, и нам это удалось. Мы уже играли квалификацию на чемпионат мира, мы начинали отбор на ЧМ-2023 матчем в Грузии, но сейчас, выйдя с первого места, мы получили очень условно, но немного легких соперников, чем могли бы, если бы вышли со второй позиции. Но это лишь условно. Любые победы, выход с первого места – это дает игрокам уверенность в своих силах.

– Удалось ли доказать этой группе игроков, что несмотря на все разговоры, они могут выполнять поставленные задачи?

– Мне понравилось, что, несмотря на то, что не было многих игроков, которые 100% были бы в составе, мы решили свои вопросы. Сборная – это место, в котором постоянно надо доказывать, почему именно этот игрок находится на поле. Для многих игроков из этого состава это был шанс проявить себя, и они реально помогли. Тыртышник, Бублик, Липовый, который не был в сборной в такой роли, Санон, который не всегда играл в предыдущем отборе, Ковалев, который вернулся в сборную. Немного авансом в сборной был Сушкин, но он за эти три недели с национальной сборной получил больше знаний, чем за всю свою предыдущую баскетбольную жизнь.

И еще я в последний раз коснусь мыльной оперы. Я никогда не критикую игроков, когда они не играют – это их дело. Бывают разные ситуации, но не бывает ничего большего в баскетбольной жизни, чем выступление за сборную своей страны. Я уже говорил, что сборная – это как церковь для игрока, куда надо прийти, снять шляпу и поблагодарить за все, что у тебя есть в баскетболе.

На пресс-конференции после первого матча против словаков я, возможно, высказался в тот момент слишком эмоционально. Я не имел в виду ни одного конкретного игрока, кроме одного. Я понимаю, если игрок не может приехать в сборную из-за проблем со здоровьем, усталости, семейных проблем. Но я не понимаю позицию Димы Скапинцева. Он хороший игрок, хороший парень, но я не понимаю, чего его нет в сборной. Благодаря сборной Украины в 2022 году он поехал на чемпионат Европы, и 6 минут в матче против Греции открыли ему двери в США. И после этого за три года он ни разу не приезжал в сборную.

Я, как тренер, всегда хочу играть с лучшими игроками, и если кто-то обиделся – это дело игроков. Но меня задело то, что Кравцов в своем возрасте нашел возможность приехать и помочь, а кто-то – нет. На матче в Риге мы видели украинских военных, которые проходят реабилитацию в Латвии, и, конечно, это очень эмоциональные моменты.

Так же меня зацепило, когда после начала войны многие знакомые мне латвийцы помогали молодым баскетболистам из Украины. И я узнал, что один украинский тренер брал за это деньги. Тогда я успокоился в отношении этого, но с ним я после этого не контактирую. Это в целом не мое дело. Но за то, что я сказал что-то резко на пресс-конференции, я могу сказать: "извините" – это были мои эмоции.

В сборной Украины должны играть все лучшие игроки, но они должны приехать и отдавать все свои силы за эту команду. Забыть о своем эго и показать, что они что-то могут сделать для своей страны. Если кто-то сильно устал после сезона, имеет травму – это все нормально, но об этом надо говорить заранее, а не делать из нас дураков, говорить, что сыграют, но в последний момент не приезжать в команду, – цитирует Багатскиса сайт ФБУ.

