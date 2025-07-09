Франсиско Родригес попался на запрещенном препарате после сенсационной победы над олимпийским чемпионом Галалом Яфайем.

Бывший чемпион мира Франсиско Родригес (40-6-1, 27 КО) провалил тест на допинг, который был у него взят после сенсационной победы над олимпийским чемпионом Токио-2020 Галалом Яфайем, принесшей ему пояс временного чемпиона WBC в легчайшем весе.

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Родригес уложил Яфайя на канвас в 12-м раунде. Франсиско выиграл с рекордом CompuBox для легчайшего веса – нанес 575 точных ударов из 1089 совершенных. Яфай имел до этого серию из девяти победных поединков на профессиональном ринге (7 – нокаутом).

Компания Matchroom Boxing подтвердила, что Родригес не прошел тест на наркотики, проведенный Ассоциацией добровольного антидопингового контроля (VADA), сообщает taklSPORT.

Как утверждает Bad Left Hook, Родригес входит в команду Эдди Рейносо "No Boxing, No Life". Ранее на допинге из этой команды попался Хайме Мунгия. До этого проблемы имели "Канело" Альварес, Оскар Вальдес и Хулио Сесар Мартинес, которые также сотрудничали с Рейносо.

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