– Я коллекционирую автографы. Также имею большую коллекцию фехтовальных экспонатов, на основе которых я выпустил книгу. Она, кстати, есть в библиотеке принца Монако Альбера II, олимпийского чемпиона Томаса Баха, фехтовальщика и фронтмена группы Iron Maiden Брюса Дикинсона и других знаменитостей в мире фехтования. Есть у меня филателистический сборник, получивший золотую медаль на региональной выставке в Киеве. Теперь готовлюсь к национальной экспозиции. Вообще моя фехтовальная коллекция – самая большая в мире. По качеству, по раритетности – не сомневаюсь.

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– В Украине коллекционирование автографов является довольно стереотипным и не имеет элемента культуры.

– Это неправильный подход. Стесняться не надо. Если ты подходишь к человеку с просьбой об автографе, то реакция этого человека будет свидетельствовать о нем. "Звезда устала и не может дать автограф" – это смешно. Как-то я разговаривал с голливудским актером Джеком Николсоном. Я имел возможность пообщаться с ним, взять автограф и красиво попрощаться. То же самое с Deep Purple. Я мечтал познакомиться с фронтменом группы Яном Гилланом. После концерта в одном из баров я поймал его в раздевалке. И он без всякого высокомерия все подписал и любезно пообщался. Так ведут себя звезды. А если кто-то крутит носом, то – до свидания.

– У вас были такие случаи?

– Один – Никита Михалков. Это был 1988 год. Рядом с московским рестораном проходил Михалков, я попросил его поставить свою подпись, но получил только отмашку рукой. Он черкнул и даже не остановился. Это воспоминание, скорее, неприятное для меня. Потому что автограф имеет мифическую составляющую, когда определенный человек касается этого листочка или этой сабли и оставляет частичку себя.

– Какие критерии вашего коллекционирования?

– Я начал собирать всех, кого люблю. Покупал автографы не только фехтовальщиков, но и любимых писателей: Конан Дойля, Дюма, О. Генри. Книгу последнего "Короли и капуста" я выкупил в антикварном магазине. Там был автограф автора с пожеланиями одной женщине.

– Для вас имеет значение, на чем вы берете или покупаете автограф?

– Возьмем к примеру киевлянина и олимпийского чемпиона Григория Криса, который дал мне свой мастерский билет и расписался на нем. Это единственный экземпляр с автографом! Олимпийский призер Сергей Парамонов, например, подписался на своем пропуске на Олимпиаду, а Виктор Путятин – на старых 500 гривнах, что равнялось его зарплате. Это тоже уникальные экспонаты. Имею автограф Олега Блохина на открытке, которая существует в одном экземпляре.

– Какой экспонат самый дорогой в вашей коллекции?

– Упомянутый автограф О. Генри я приобрел за 1500-2000 долларов. К примеру, подписи братьев Недо и Альдо Нади, которые на двоих выиграли 9 золотых олимпийских медалей по фехтованию, я выкупил за 1700 евро. Они подписались на уникальном фото, где эти двое братьев, враждовавших между собой, стоят рядом. Обожаю писателя Эриха Марию Ремарка – письмо написанное его рукой я тоже выкупил. Дорогой и ценный для меня автограф писателя Марка Твена, – рассказал Погосов в интервью Спорт24.

Напомним, Георгий Вадимович – шестикратный чемпион мира (1983, 1985-1987, 1989, 1990), олимпийский чемпион (1992) в командных соревнованиях по фехтованию на саблях. В 2020 году введен в Зал Славы Международной Федерации фехтования (FIE).

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