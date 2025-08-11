Автогонщик умер в США прямо во время заезда – установлена причина смерти (ВИДЕО)
Робби Брюэр погиб на трассе Боуман-Грей в Северной Каролине (США).
53-летний американский автогонщик Робби Брюэр умер во время гонки класса Sportsman.
60-летний американец разбился, пытаясь установить рекорд скорости – достижение устояло (ВИДЕО)
Брюер во время гонки влетел в ограждение трассы в одном из поворотов, после чего его машина потеряла управление. Издание FloRacing сообщает, что причиной аварии, вероятно, стало то, что у Робби случился сердечный приступ.
Смерть Робби Брюера стала пятым случаем гибели гонщика на автостадионе Боуман-Грей, который построен в 1937 году. Один раз смерть стала следствием полученных травм в аварии, еще один раз пилот погиб в пожаре, а трижды гонщики умирали в результате сердечных приступов.
Авария с участием 16 авто в NASCAR – последствия столкновения убирали 45 минут (ВИДЕО)