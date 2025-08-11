53-летний американский автогонщик Робби Брюэр умер во время гонки класса Sportsman.

Брюер во время гонки влетел в ограждение трассы в одном из поворотов, после чего его машина потеряла управление. Издание FloRacing сообщает, что причиной аварии, вероятно, стало то, что у Робби случился сердечный приступ.

Смерть Робби Брюера стала пятым случаем гибели гонщика на автостадионе Боуман-Грей, который построен в 1937 году. Один раз смерть стала следствием полученных травм в аварии, еще один раз пилот погиб в пожаре, а трижды гонщики умирали в результате сердечных приступов.

Tragedy at Bowman Gray Stadium last night during a Sportsman Series race. Former track champion Robby Brewer suffered a fatal heart attack during a lap 16 restart. His car accelerated into the Turn 4 wall at full throttle. Safety crews had to peel back the roof to reach him. He… pic.twitter.com/dyVFss6tPc — Scott (@RandomHeroWX) August 10, 2025

