Аврора переиграла Сухую Балку в овертайме и повела в четвертьфинальной серии Экстра-лиги
Состоялась игра четвертьфинальной серии чемпионата Украины по футзалу, в котором Аврора принимала Сухую Балку. Результат и отчет о матче читайте на "Футбол24+".
Экстра-лига 2024/25, плей-офф, 1/4 финала, первый матч
Аврора – Сухая Балка – 3:1 ОТ (0:0)
Голы: Чеберяк, 26, Семенченко, 47, Поночовный, 49 – Дяченко, 20
Аврора повела в серии 1:0
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После поражения в финале Кубка Украины Сухая Балка продолжила свою негативную серию, уступив в овертайме Авроре.
Команды провели безголевой первый тайм, но во втором тайме Дяченко вывел Сухую Балку вперед. Чеберяк быстро ответил своим мячом и перевел игру в овертайм.
Уже там Аврора смогла сломить сопротивление команды из Желтых Вод. Голы Семенченко и Пончового позволили киевлянам повести в четвертьфинальной серии.
Второй матч между командами состоится уже 5 мая.
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