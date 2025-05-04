Состоялась игра четвертьфинальной серии чемпионата Украины по футзалу, в котором Аврора принимала Сухую Балку. Результат и отчет о матче читайте на "Футбол24+".

Экстра-лига 2024/25, плей-офф, 1/4 финала, первый матч

Аврора – Сухая Балка – 3:1 ОТ (0:0)

Голы: Чеберяк, 26, Семенченко, 47, Поночовный, 49 – Дяченко, 20

Аврора повела в серии 1:0

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После поражения в финале Кубка Украины Сухая Балка продолжила свою негативную серию, уступив в овертайме Авроре.

Команды провели безголевой первый тайм, но во втором тайме Дяченко вывел Сухую Балку вперед. Чеберяк быстро ответил своим мячом и перевел игру в овертайм.

Уже там Аврора смогла сломить сопротивление команды из Желтых Вод. Голы Семенченко и Пончового позволили киевлянам повести в четвертьфинальной серии.

Второй матч между командами состоится уже 5 мая.

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