Авария с участием 16 авто в NASCAR – последствия столкновения убирали 45 минут (ВИДЕО)
Во время этапа Xfinity Series в Уоткинс-Глен случилось серьезное столкновение.
В воскресенье, 10 августа, на одном из самых известных автодромов США в Уоткинс-Глен (штат Нью-Йорк) состоялся очередной этап NASCAR, который едва не закончился трагедией.
В конце гонки – на 74-м круге из 82-х – Остин Хилл выполнил агрессивный манёвр против Майкла Макдавелла, что стало причиной масштабной аварии с участием 16 машин.
Соревнования пришлось остановить – обломки авто убирали 45 минут. Повезло, что никто из пилотов не пострадал в столкновении.
Стоит отметить, что Хилл не впервые оказывается в центре подобных инцидентов. Недавно он уже отбыл дисквалификацию за похожее поведение на трассе.
