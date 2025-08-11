Во время этапа Xfinity Series в Уоткинс-Глен случилось серьезное столкновение.

В воскресенье, 10 августа, на одном из самых известных автодромов США в Уоткинс-Глен (штат Нью-Йорк) состоялся очередной этап NASCAR, который едва не закончился трагедией.

В конце гонки – на 74-м круге из 82-х – Остин Хилл выполнил агрессивный манёвр против Майкла Макдавелла, что стало причиной масштабной аварии с участием 16 машин.

Соревнования пришлось остановить – обломки авто убирали 45 минут. Повезло, что никто из пилотов не пострадал в столкновении.

Стоит отметить, что Хилл не впервые оказывается в центре подобных инцидентов. Недавно он уже отбыл дисквалификацию за похожее поведение на трассе.

BIG crash with Michael McDowell getting the worst of it. pic.twitter.com/Qbd0Krqu8o — The CW Sports (@TheCW_Sports) August 9, 2025

