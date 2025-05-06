В Национальной хоккейной лиге состоялась лотерея драфта 2025 года, сообщает официальный сайт организации.

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В ней неожиданно повезло клубу Нью-Йорк Айлендерс, который будет выбирать первым. Интересно, что "островитяне" завершили регулярный сезон на 23-й позиции и имели лишь 3,5% шанса на первый номер.

Айлендерс будут выбирать под первым номером впервые с 2009 года, когда команда получила форварда Джона Тавареса.

К слову, наибольшие шансы на победу в драфте имели Сан-Хосе Шаркс (18,5%), далее шли Чикаго Блэкхокс (13,5%) и Нэшвилл Предаторс (11,5%). Нью-Йорк Айлендерс имели лишь десятый лучший шанс на успех.

В топ-5 также попали Сан-Хосе, Чикаго, Юта и Нэшвилл. Ожидается, что под первым номером заберут защитника Мэттью Шефера, которого эксперты Лиги и скауты называют лучшим проспектом этого драфта.

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