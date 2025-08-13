Аргентинский автогонщик погиб во время тестовых заездов (ФОТО)
Клаудио Сегарра выступал за команду Turismo Pista San Luis.
Аргентинский автогонщик Клаудио Сегарра ушел из жизни в реанимации, получив травмы, которые оказались не совместимыми с жизнью, во время тестовых заездов на трассе Parque Ciudad de Río Cuarto, сообщает Neuquen Post.
Сегарра ушел со старта на свой первый круг. По предварительным данным, он потерял контроль над автомобилем на выходе на главную прямую, развернулся и врезался в стену у въезда в техническую зону трассы.
Гонщика госпитализировали, он попал в реанимацию. Однако через несколько часов Клаудио умер от полученных травм.
Команда Turismo Pista San Luis по факту смерти Сегарра опубликовала заявление, в котором назвала аргентинца "энтузиастом автоспорта" и выразила соболезнования его семье и друзьям.
