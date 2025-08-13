Аргентинский автогонщик Клаудио Сегарра ушел из жизни в реанимации, получив травмы, которые оказались не совместимыми с жизнью, во время тестовых заездов на трассе Parque Ciudad de Río Cuarto, сообщает Neuquen Post.

Автогонщик умер в США прямо во время заезда – установлена причина смерти (ВИДЕО)

Сегарра ушел со старта на свой первый круг. По предварительным данным, он потерял контроль над автомобилем на выходе на главную прямую, развернулся и врезался в стену у въезда в техническую зону трассы.

Гонщика госпитализировали, он попал в реанимацию. Однако через несколько часов Клаудио умер от полученных травм.

Команда Turismo Pista San Luis по факту смерти Сегарра опубликовала заявление, в котором назвала аргентинца "энтузиастом автоспорта" и выразила соболезнования его семье и друзьям.

Пилот NASCAR едва не стал инвалидом во время празднования победы – видео падения