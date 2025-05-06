31-летняя Анна Ризатдинова, которая является бронзовым призером Олимпиады 2016 года в художественной гимнастике, призналась, что не стесняется из-за того, что в 2019 году баллотировалась в Верховную Раду. Она уверена, что ее появление в законодательном органе страны помогло бы развитию спорта.

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"Я знаю, что надо, как надо. Поэтому, я же говорю, возможно, не сейчас, но я все равно к этому приду, потому что тоже чувствую к этому призвание.

Вижу ли себя еще в политике? Да, вижу. Я не жила нормальной жизнью, и сейчас снова надеть костюм, вести правильную жизнь, служить народу – пока что я не готова к этому. Пока у меня академия, мне еще нужно ее поставить на ноги", – рассказала Ризатдинова в интервью YouTube-каналу Славы Демина.

Также Анна Ризатдинова заявила о том, что сейчас не хочет давать громких обещаний, где именно в политике она может себя наиболее проявить.

"Понимаю: если я поставлю цель, если буду учиться этому, если буду погружаться в эту сферу, если буду разбираться в этом – все возможно. Здесь главный вопрос для меня – хочу или не хочу. Если в гимнастике мне все говорили: "Нет, это не для тебя", но я захотела и добилась этого. И дальше по жизни так же идет: вопреки всему, я знаю, что дойду, если захочу", – заявила гимнастка.

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