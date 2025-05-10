Анне Музычук победа над россиянкой Александрой Костенюк, которая сейчас играет за Швейцарию, в четвертом туре шестого этапа Гран-при ФИДЕ позволила выйти на первое место. Имея 3,5 очка, они единолично лидирует.

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Экс-чемпионка мира Мария Музычук в 4-м туре сыграла вничью с Вайшали Рамешбабу из Индии. После этого украинка делит 7-9 места с Костенюк и Лелой Джавахишвили – у них по 1,5 очков.

10 мая в пятом туре Анна Музычук сыграет против Чжу Цзинер из Китая, а Марию Музычук ждет встреча с Наной Джагнидзе.

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