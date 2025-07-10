Арина Соболенко и Аманда Анисимова провели полуфинальную встречу Уимблдона-2025. Результат и отчет о матче – читайте в этой новости "Футбол 24+".

Уимблдон-2025, трава, женщины, 1/2 финала

Арина Соболенко (WTA № 1) – Аманда Анисимова (США, WTA № 12) – 4:6, 6:4, 4:6

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Анисимова второй раз в карьере вышла в полуфинал мейджора и была полна решимости впервые добраться до финала, ведь на Ролан Гаррос в 2019-м она остановилась в шаге от него. Для Соболенко этот выход в полуфинал стал третьим в нінешнем сезоне – она на двух предыдущих турнирах Grand Slam играла в финалах и оба раза в них уступила.

Развязка в первом сете встречи состоялась в десятом гейме, когда подавала Соболенко. Анисимова, имея преимущество в счете 5:4, отчаянно билась за каждый мяч и сделала в итоге брейк, что принесло ей победу в партии. К слову, теннисистки в решающем гейме провели сразу 17 розыгрышей.

Соболенко по итогам второго сета сравняла общий счет. Она сделала брейк Анисимовой в седьмом гейме – этого ей оказалось достаточно для успеха.

В начале третьего сета соперницы обменялись брейками – сначала победила Соболенко, а затем Анисимова. После этого Аманда взяла три гейма подряд и вышла вперед 4:2. Это была ее солидная заявка на победу. Впрочем, Соболенко в девятом гейме отыграла матчбол и была близка к камбеку, но в десятом гейме Анисимова с брейком все же желаемого достигла, одержав победу во встрече и завоевав путевку в финал.

В финале американка встретится или с Игой Свентек, или с Белиндой Бенчич.

"The moment of this young woman's life"



Amanda Anisimova completes an extraordinary semi-final to defeat No.1 seed Aryna Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4 and book her spot in her first ever #Wimbledon final



Take. A. Bow. ️ pic.twitter.com/WexH4VL2k2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025

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