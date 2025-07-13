"Она вышла и играла действительно очень хорошо. Все заслуги ей. Ей удалось навязать свою игру. Со своей стороны, я, наверное, немного зажалась от нервов, и, возможно, после этих двух недель я просто немного устала. Но она, конечно, сделала все очень сложным для меня. Она потрясающая теннисистка, как я уже говорила не раз, и она заслужила эту победу.

Разгромная победа Свёнтек над российской американкой в историческом финале Уимблдона – ВИДЕО

Это не конец света? Это было тяжело переварить, особенно во время матча и сразу после него. Это точно не тот финал Grand Slam, о котором я мечтала. Думаю, я была немного шокирована. Но я сказала себе, что обязательно стану сильнее. Это совсем непросто, проиграть финал мэйджора со счётом 0:6, 0:6... Но я стараюсь видеть в этом что-то позитивное, мотивацию на будущее. Очевидно, мне нужно поработать над многими аспектами, чтобы прогрессировать.

Я волновалась, но это не было чем-то чрезвычайным. Скорее, я была больше взволнована, хотела выйти и побороться. Но так, я вчера не тренировалась и чувствовала сильную усталость, даже во время разминки утром. Мне приходилось делать паузы после каждого розыгрыша. Так что, думаю, дело в моей физической подготовке. Чтобы выдержать две недели на Grand Slam, нужно много работать. Это совсем не просто. Есть много пространства для улучшений. Ну и, конечно, это был мой первый финал, так что теперь у меня есть этот опыт.

Повлияла ли тяжелая победа над Соболенко на матч с Игой? Думаю, жара была ключевым фактором в том поединке. Это могло сказаться на моем уровне сегодня. Уже тогда я чувствовала, что уровень падает. Делала ошибки, которых обычно не делаю. Скорее всего, из-за жары и физического истощения. Так что это вполне могло повлиять. Но я не хочу ни на что перекладывать вину. Просто буду анализировать это в ближайшие дни и стараться не допустить повторения", – сказала Анисимова в интервью YouTube-каналу Уимблдона.

Напомним, в финале Уимблдона Аманда Анисимова уступила польке Иге Свёнтек с разгромным счетом 0:6, 0:6.

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