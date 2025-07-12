Аманда Анисимова и Ига Свентек разыграют главный трофей травяного мейджора в одиночном разряде среди женщин.

Финальная встреча турнира состоится в субботу, 12 июля. Начало – не ранее 18:00 по киевскому времени.

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Прямую трансляцию противостояния Аманда Анисимова и Иги Свёнтек можно смотреть эксклюзивно на телеканале Setanta Sports или на платформе SetantaSports.

Анисимова в полуфинале одержала неожиданную победу над первым номером мирового рейтинга Ариной Соболенко – 6:4, 4:6, 6:4. Свентек путевку в финал получила победой над Белиндой Бенчич из Швейцарии – 6:2, 6:0.

Анисимова впервые в карьере сыграет в финале турнира серии Grand Slam. Для Свентек предстоящий финал станет первым на Уимблдоне. Она ранее четыре раза побеждала на Ролан Гаррос (2020, 2022-2024) и брала трофей на Открытом чемпионате США (2022).

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