Известный американский эксперт бокса уверен, что Паркер как никто другой в супертяжелом дивизионе сейчас заслуживает бой с двукратным абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком.

"Нет другого бойца в супертяжелом весе, который заслуживает поединка за звание абсолютного чемпиона больше, чем Джозеф Паркер. Сейчас пишут о разных возможных оппонентах, но это все просто разговоры. Нет правдоподобных аргументов для любых других супертяжей. Он обязательный претендент и бывший чемпион WBO. Он ждет своей очереди. Он выиграл бои против качественных оппонентов – таких, как Чжилей, Уайлдер, Баколе. Так что ему еще остается?

Мое уважение Мозесу (Итауме). Но даже если он побьет Диллиана Уайта, я не считаю, что ему гарантирован титульный шанс. Он явно не впереди Джозефа Паркера. Паркер без вопросов претендент номер один не только по организациям, а и основываясь на том, что он на самом деле достиг выступлениями в ринге за последний год-полтора. Он должен получить эту возможность.

Из-за популярности Усика в Великобритании и из-за того факта, что Паркер там также очень известный боец, то можно провести этот бой в Британии. Я не знаю, продадут ли они Уэмбли, но можно продать любую меньшую арену. Или же можно провести этот бой в Европе, сделать это так, как сделали в первом бою против Дюбуа. Провести его на стадионе в Польше, что будет ближе к украинской границе, где Усик привлечет большую толпу. Моя точка зрения заключается в том, что никто не может сказать, что этот бой не должен состояться по экономическим причинам. Некоторые бои с обязательными претендентами могут реально не иметь экономической прибыли. Здесь не тот случай", – рассказал Рафаэл Pro Boxing Fans.

