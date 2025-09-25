"Для меня Донецк навсегда останется особенным городом. Именно там я завоевал второй и последний титул чемпиона мира. Еще больше меня поразили сами дончане. Хотя я был гостем и победил их бойца, меня встречали с уважением, после боя подходили, приветствовали, искренне жали руку. Это были добрые и достойные люди.

А потом началась война. Я видел фото с пробитой Донбасс Ареной, узнал, что аэропорт разрушен, отель исчез. Еще страшнее было слышать от знакомых, которые остались в городе, о гуманитарной катастрофе: нехватку воды, когда люди вынуждены собирать дождь в лужах. У меня до сих пор остаются друзья в Донецке. Мне очень жаль, что им приходится через это проходить", – сказал Малиньяджи для Tribuna.

Напомним, в 2012 году в Донецке прошел бой за звание чемпиона мира WBA между Полом Малиньяджи и Вячеславом Сенченко. Поединок завершился досрочной победой американца в 9 раунде.

