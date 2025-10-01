Варгас еще летом (22 июня около 02:30 утра в Хантингтоне) устроил серьезное ДТП на своей машине, сбив человека, сообщает MSN.

Кроуфорд попал впросак после парада в свою честь – полиция держала боксера под прицелом (ВИДЕО)

Пострадавший получил серьезные травмы, включая переломы ключицы, кисти, пальца и шейного отдела позвоночника, а также рваную рану головы, которая требовала наложения скоб. Полиция очень быстро нашла боксера через несколько минут, когда тот сидел в своем припаркованном автомобиле за квартал от места происшествия. Следователи установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и арестовали его.

Суд лишил его водительских прав и освободил без права на залог в соответствии с законом штата, который запрещает внесение залога по этим обвинениям. Варгас должен снова предстать перед судом 13 ноября. Ему грозит до четырех лет лишения свободы, если его признают виновным. Интересно, что Алекс по совместительству является полицейским в Лонг-Айленде.

Бой Канело – Кроуфорд просмотрел 41 миллион человек – меньше, чем два поединка