Аманда Анисимова не пустила в полуфинал травяного мэйджора Анастасию Павлюченкову. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Уимблдон-2025, трава, 1/4 финала

Аманда Анисимова (США, WTA № 12) – Анастасия Павлюченкова (WTA № 50) – 2:0 (6:1, 7:6 (11:9)

104-я ракетка мира едва не выбила одиозную Соболенко с Уимблдона – белоруска спаслась в последний момент

Анастасия Павлюченкова не стала преградой для Аманды Анисимовой на пути к полуфиналу Уимблдона. Американка уверенно выиграла первый сет у "нейтральной" теннисистки со счетом 6:1, а затем закрепила успех во второй партии на тай-брейке.

Далее Анисимову ожидает тяжелейшее испытание – белорусская первая ракетка мира Арина Соболенко.

Украинки на Уимблдоне-2025: стоит грустить, но можно и похвалить