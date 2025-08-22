Третья ракетка мира Коко Гофф и Мэтью Дэйли, помощник основного наставника американки Жана-Кристофа Фореля, завершили сотрудничество, сообщает Bounces.

Дейли был в команде Гофф с осени 2024 года. Он отвечал в штабе Фореля за технику ударов.

Гофф во времена работы с Дейли была победительницей Ролан Гаррос-2025, Итогового турнира-2024, а также турнира серии WTA-1000 в Пекине. Кроме этого Коко играла в финалах турниров WTA-1000 в Мадриде и Риме, где потерпела неудачу.

На сегодня Коко Гофф после победы на Ролан Гаррос-2025 имеет лишь три победы (без учета снятия соперниц) в восьми встречах одиночного разряда. Американка, в частности, в первом раунде Уимблдона-2025 проиграла украинке Даяне Ястремской.

В воскресенье, 24 августа, Гофф в первом раунде US Open встретится с представительницей Австралии Айлой Томлянович.

