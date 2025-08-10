Американец уничтожил бойца из Грузии в главном бою UFC on ESPN 72 – ВИДЕО
Энтони Эрнандес и Роман Долидзе возглавили кард турнира в Лас-Вегасе. Результат боя и отчет о нем – в этой новости "Футбол 24+".
UFC on ESPN 72
Энтони Эрнандес (США) – Роман Долидзе (Грузия) – SBM 4
Представитель Грузии Роман Долидзе (15-3) и американский боец Энтони Эрнандес (14-2) встретились в октагоне в нетитульном поединке в среднем весе. Им предстояло выяснить отношения в пяти раундах.
Бой сразу же пошел под дудку Эрнандеса, который показал высокую интенсивность. Он легко наносил сопернику разящие удары в стойке и уверенно проводил тейкдауны. Долидзе проваливался на глазах и с развитием поединка сопротивлялся все пассивнее и пассивнее.
Американец был на кураже, чувствуя свои неизбежную победу. В четвертом раунде Энтони провели болевой прием, который заставил Романа капитулировать.
Эрнандес победил в восьмой раз под эгидой UFC. Он не проигрывает с мая 2020 года. Долидзе уступил впервые за последние четыре поединка.
