Энтони Эрнандес и Роман Долидзе возглавили кард турнира в Лас-Вегасе. Результат боя и отчет о нем – в этой новости "Футбол 24+".

UFC on ESPN 72

Энтони Эрнандес (США) – Роман Долидзе (Грузия) – SBM 4

Представитель Грузии Роман Долидзе (15-3) и американский боец Энтони Эрнандес (14-2) встретились в октагоне в нетитульном поединке в среднем весе. Им предстояло выяснить отношения в пяти раундах.

Бой сразу же пошел под дудку Эрнандеса, который показал высокую интенсивность. Он легко наносил сопернику разящие удары в стойке и уверенно проводил тейкдауны. Долидзе проваливался на глазах и с развитием поединка сопротивлялся все пассивнее и пассивнее.

Американец был на кураже, чувствуя свои неизбежную победу. В четвертом раунде Энтони провели болевой прием, который заставил Романа капитулировать.

Эрнандес победил в восьмой раз под эгидой UFC. Он не проигрывает с мая 2020 года. Долидзе уступил впервые за последние четыре поединка.

