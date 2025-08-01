"В течение нескольких дней после Гран-при Бельгии Фернандо Алонсо залечивал травму мышц спины.

Ферстаппен официально объявил свою команду на следующий сезон Формулы-1

Продолжая лечение сегодня утром он решил пропустить FP1. Вместе с Лэнсом Строллом в первой практике будет выступать Фелипе Другович. Впоследствии будет принято решение об участии Фернандо во второй тренировке и оставшейся части уикенда", – говорится в официальном заявлении Астон Мартин.

Напомним, на прошлой неделе Алонсо на Гран-при Бельгии финишировал семнадцатым, после чего начал жаловаться на боль в спине. Для Друговича, который уже несколько лет является резервным пилотом команды, выступление на Хунгароринге станет вторым в 2025 году после дебюта в Бахрейне.

К слову, после 13-ти этапов пилоты Астон Мартин занимают в общем зачете пилотов 13-е и 15-е места: Стролл набрал 20 очков, а Алонсо – 16. В Кубке конструкторов британская конюшня с 36-ю пунктами идет восьмой.