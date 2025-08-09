Алонсо назвал лучшего новичка Формулы-1: "Если бы он был англичанином – о нем бы говорили во всех новостях"
Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо признался, кем из молодых пилотов восхищается больше всего.
"Габриэл Бортолето делает мало ошибок, всегда оказывает давление. Он лучший новичок этого поколения.
Украинский пилот готовится к дебюту в Формуле-1 – ранее он завоевал исторический поул в Формуле-4
Если бы он был англичанином или кем-то подобным и финишировал шестым на Заубере, о нем бы говорили во всех новостях. То, что он делает – это исключительно", – цитирует Алонсо Planetf1.
Напомним, 20-летний бразилец, дебютировавший в Формуле-1 за Заубер после титула в Формуле-2, имел ограниченную подготовку, не проведя ни одной свободной тренировки перед стартом сезона. После 10 гонок без очков Бортолето постепенно раскрылся, трижды финишировав в топ-10 за последние четыре этапа, в частности стал шестым в Венгрии.
В общем зачете пилотов Габриэль после 14-ти этапов идет семнадцатым, имея в своем активе 14 баллов.
