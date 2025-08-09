Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо признался, кем из молодых пилотов восхищается больше всего.

"Габриэл Бортолето делает мало ошибок, всегда оказывает давление. Он лучший новичок этого поколения.

Украинский пилот готовится к дебюту в Формуле-1 – ранее он завоевал исторический поул в Формуле-4

Если бы он был англичанином или кем-то подобным и финишировал шестым на Заубере, о нем бы говорили во всех новостях. То, что он делает – это исключительно", – цитирует Алонсо Planetf1.

Напомним, 20-летний бразилец, дебютировавший в Формуле-1 за Заубер после титула в Формуле-2, имел ограниченную подготовку, не проведя ни одной свободной тренировки перед стартом сезона. После 10 гонок без очков Бортолето постепенно раскрылся, трижды финишировав в топ-10 за последние четыре этапа, в частности стал шестым в Венгрии.

В общем зачете пилотов Габриэль после 14-ти этапов идет семнадцатым, имея в своем активе 14 баллов.

