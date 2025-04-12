Состоялись полуфинальные поединки Мастерса в Монте-Карло. Счет и отчет о матчах читайте в этой новости.

ATP 1000, Монте-Карло, грунт. Полуфинал

Алехандро Давидович Фокина (ATP № 42) – Карлос Алькарас (ATP № 3) – 0:2 (6:7 (2:7 на тайбрейке), 4:6)

Лоренцо Музетти (ATP №16) – Алекс Де Минор (ATP №10) – 2:1 (1:6, 6:4, 7:6 (7:4 на тайбрейке))

Карлос Алькарас в испанском дерби дожал Алехандро Давидовича Фокину. Фавориту пришлось приложить усилия, чтобы выйти в финал. Первый сет Алькарас выиграл вообще только на тайбрейке.

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Еще дольше боролись Лоренцо Музетти и Алекс Де Минор. Итальянец разгромно проиграл первый сет, однако смог переломить ход встречи в свою пользу и дожал австралийца на тайбрейках. Игра продолжалась 2 часа 40 минут.

Таким образом, в завтрашнем финале на грунте Монте-Карло сойдутся Алькарас и Музетти.