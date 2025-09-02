Карлос Алькарас и Иржи Легечка провели встречу 1/4 финала Открытого чемпионата США. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, мужчины, 1/4 финала

Иржи Легечка (Чехия, АТР № 21) – Карлос Алькарас (Испания, АТР № 2) – 4:6, 2:6, 4:6

Карлос Алькарас прошел в топ-4 Открытого чемпионата США, уверенно переиграв теннисиста из Чехии Иржи Легечку.

Один брейк в первом сете, два – во втором, и еще один в третьем принесли испанцу победу в трех партиях за 1 час 58 минут.

Карлос Алькарас, победив Легечку, вышел в полуфинал, где вероятно встретится с сербом Новаком Джоковичем, или американцем Тейлором Фрицем. Джокович, напомним, имеет на US Open-2025 седьмой номер посева, а у Фрица текущий четвертый номер.

